3 factores a considerar antes de ir al mercado durante la pandemia

(NOTICIAS YA).-Con los negocios cerrados y los supermercados con alta demanda, tener suficiente comida almacenada es de suma importancia.

En medio de la pandemia de COVID-19, caminar entre los pasillos de un supermercado puede ponerte en riesgo de exposición al virus.

Entonces, ¿cuándo es más seguro ir de compras? De acuerdo al sitio de nutrición Eat This, Not That, antes de visitar la tienda de comestibles, debes tener en cuenta tres factores:

1. Tu edad

Si bien ningún grupo de edad es inmune al virus, no hay que olvidar que los de 60 años o más tienen un mayor riesgo de muerte por coronavirus.

Los adultos mayores deberían considerar mirar el resumen de los supermercados de la Asociación Americana de Jubilados (AARP), que les ofrecen horarios especiales y exclusivos para hacer sus compras.

2. Tu historial médico

Las personas con enfermedades crónicas, sistema inmune debilitado y/ embarazadas deben considerar también los horarios exclusivos para ellos.

Algunas tiendas han implementado horarios especiales que atienden a clientes mayores e inmunocomprometidos.

Todas estas personas mencionadas en líneas arriba, del grupo más vulnerable, deben minimizar la exposición tanto como sea posible.

3. Y por último, la frecuencia con la que vas de compras.

Independientemente de la edad o el historial de complicaciones de salud, la idea es reducir la cantidad de viajes que realizas.

“La gente debería ir al supermercado, como máximo, dos veces por semana”, dijo Bettina Fries, jefa de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Stony Brook en Nueva York, en entrevista con Washington Post.

Lo ideal es que compres más alimentos por viaje para que dure toda la semana. Tampoco olvides usar cuberbocas, guantes de látex y lleva toallitas desinfectantes.

