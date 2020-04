Artículos de emergencia para desastres estarán libre de impuestos

(NOTICIAS YA).- Los desastres naturales continuarán ocurriendo, incluso mientras luchamos contra la pandemia del COVID-19.

Este fin de semana se llevará a cabo la venta libre de impuestos para artículos de emergencia, destinado a ayudar a los residentes a prepararse para los eventos climáticos como huracanes y tormentas de primavera.

Las compras de este año comienza a las 12:01 a.m. el sábado 25 de abril, y finalizan a la medianoche del lunes, 27 de abril.

La oficina de la Contraloría recomienda que todos los contribuyentes que compre artículos de emergencia en las tiendas durante las compras libres de impuestos practiquen el distanciamiento social.

Artículos que califican en la venta de libre de impuestos son :

Generadores portátiles.

Escaleras de emergencia.

Contraventanas para huracanes.

Hachas.

Baterías simples o paquetes (pila AAA, pila AA, celda C, celda D, 6 voltios o 9 voltios).

Abrelatas – no eléctricos.

Detectores de monóxido de carbono.

Hieleras para el almacenamiento de alimentos – no eléctricas.

Extintores de fuego.

Botiquines de primeros auxilios.

Contenedores de combustible.

Sistemas de anclaje a tierra y kits de amarre.

Productos de hielo: reutilizables y artificiales.

Fuentes de luz: portátil (incluida la batería).

Ejemplos de artículos incluyen: velas y linternas.

Baterías de teléfonos móviles y cargadores de teléfonos móviles.

Radios – portátiles (incluyendo los operados por batería) – incluye radios de transmisor-receptor y de clima.

Detectores de humo.

Lonas y otras láminas de plástico.