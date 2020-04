Disney podría reabrir sus parques hasta 2021

(NOTICIAS YA).- Un analista financiero ha sorprendido al mundo al predecir que los parques de Disney volverán a abrir sus puertas en Estados Unidos hasta 2021.

La compañía anunció en marzo los cierres de sus parques temáticos en California y Florida como medida para combatir la propagación del coronavirus.

“Creemos que la rentabilidad de los parques estará afectada por un periodo más largo debido a los efectos persistentes del brote y ahora se asume el 1 de enero como fecha de apertura”, escribió John Hodulik en su informe titulado “The Eye of the Storm” (“el ojo de la tormenta”).

“La recesión económica, además de la necesidad de distanciamiento social, nuevas precauciones de salud, falta de viajes y aversión a multitudes harán que el negocio sea menos rentable hasta que haya una vacuna disponible”, añadió.

De acuerdo con USA TODAY, Disney no ha emitido comentarios acerca del informe de Hodulik, quien funge como director de Investigación para la Inversión en la firma UBS.

Los parques Walt Disney World, en Orlando, y Disneyland, en Anaheim, se encuentran cerrados desde mediados de marzo y hasta nuevo aviso, mientras que los empleados fueron despedidos temporalmente el 19 de abril.

Los parques de Disney en París, Tokio, y Hong Kong también están cerrados hasta nuevo aviso, mientras que el de Shanghai reabrió parcialmente el 9 de marzo luego de ser cerrado por las autoridades chinas.

Hodulik reconoció que las autoridades trabajan para garantizar la reapertura económica del país, pero considera que esta se dará en varias etapas, y que los parques temáticos y estadios se encuentran al final de la lista.

El analista predijo que los parques de Disney en Estados Unidos podrían recuperar su ritmo habitual hasta en 18 meses.

Por otra parte, Alexia Quadrani considera que los parques podrán reabrir sus puertas este junio. La analista de J.P. Morgan dijo al sitio Barrons que maneja como fecha tentativa el 1 de junio próximo, pues es cuando las reglas de confinamiento y distanciamiento se relajarán un poco, además de que la compañía ya acepta reservaciones a partir de esa fecha.

Sin embargo, también destacó que si abren en esta fecha, la asistencia inicial a los parques será baja, principalmente porque los visitantes internacionales, que equivalen al 20% de la afluencia anual, no podrán acudir debido a las prohibiciones de viaje y cierre de fronteras.

Por otra parte, las autoridades de Universal también analizan una fecha para la posible reapertura de sus parques en el país. “Obviamente estamos pensando mucho sobre cómo y cuándo reabrir. Tenemos varios equipos trabajando en varios escenarios distintos”, expuso John Sprouls, director administrativo de Universal Orlando Resort.

El ejecutivo dijo que los parques temáticos en Florida deberán reabrir primero con un límite de visitantes y poco a poco volver a la normalidad. Sprouls destacó que cualquier decisión en este aspecto deberá considerar las disposiciones de las autoridades y las medidas de salud.

