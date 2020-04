Abren clínica gratuita en Woodbridge y ofrece servicios de telemedicina

(NOTICIAS YA).- Esta semana abrió la clínica gratuita, Mother of Mercy en Woodbridge. Este centro médico ofrece servicios de telemedicina para todo el que lo necesite sin importar su estatus migratorio o si tiene seguro o no.

Para evitar la propagación del coronavirus, todas las consultas se realizan por teléfono o por videollamada y los pacientes son atendidos por médicos voluntarios que están disponibles para realizar exámenes físicos anuales, manejo de enfermedades, entre otros servicios.

“Lo que no queremos es que los pacientes crean que porque ahorita hay el coronarius ellos no deben seguir viendo a sus médicos. Por eso tenemos llamadas y videoconferencias para que los pacientes puedan continuar sus medicinas y el ritmo de mantener su salud estable,” dijo Alexandra Luevano, directora de Mother of Mercy Free Medical Clinic.