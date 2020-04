Piden reapertura Económica y Social durante pandemia

(NOTICIAS YA).- El grupo Open Texas o Abran Texas le reclama a las autoridades de la ciudad de El Paso que permitan la reactivación de todos los negocios y empleos siendo afectados por esta pandemia.

Algunos con pancartas y mascarillas y otros sin protección, este grupo organizado por medio de redes sociales bajo la idea “Reabran de manera segura a Texas ahora!” forma parte de una manifestación a nivel estatal.

Su argumento principal es el de reiniciar la economía debido al impacto que ha generado en la pandemia y las medidas de seguridad impuestas dentro del condado y la ciudad de El Paso.

“Todos tenemos el derecho de hacer cosas para poder proveer para nuestras familiar y estos mandatos que acaban de hacer en los últimos días es un exceso. Todos tenemos el derecho de poder vivir y cuando el limitan lo que se puede abrir y lo que no están discriminando con diferentes grupos”, dijo Sammy Carrejo, organizador de la protesta.

La manifestación contaba con elementos políticos, siendo que la mayoría de los presentes portaban artículos a favor del presidente Trump. Buscando emular movimientos conservadores a nivel nacional para lograr una reapertura económica.

“La constitución de los Estados Unidos garantiza los derechos de la gente y el gobierno no puede y no debe de decirle a la gente que no puede salir que no pueden tener sus negocios, eso no esta en la constitución y los derechos no paran simplemente porque hay un virus y porque la gente tiene miedo”, Ernesto Gamboa, protestante.

Ante la realidad que de dentro del condado de el paso se han reportado hasta la fecha 706 casos positivos de COVID-19 y 10 muertes, algunos miembros de la comunidad estuvieron en contra de que se haya permitido una reunión no autorizada, que carga consigo el riesgo de propagar el virus.

“No veo por qué se les permitió congregarse cuando hay una ordenanza municipal, no esta cumpliendo con el distanciamiento de 6 pies, no todos portan mascarilla y se conoce que el virus se esparce a través de gotas de saliva y ellos andan gritando, esto es inseguro y no deberían de estar aquí”, comentó Brenda Robles, residente de El Paso.

Reiteramos que la orden de “Quédate en Casa, Trabajo Seguro” aun se mantiene vigente hasta el 17 de mayo. Y que el distanciamiento social continua siendo la mejor manera de mitigar la propagación del virus.