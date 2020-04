Su esposo murió de Covid-19 y él dejó emotiva nota de despedida

(NOTICIAS YA).- “Los amo con todo mi corazón y me han dado la mejor vida que pude haber pedido”, así empezaba la nota de despedida que un hombre que murió de Coronavirus dejó a su esposa y familia en su celular.

Jonathan Coelho, de 32 años, falleció el 22 de abril después de una batalla de 28 días en el hospital y 20 días con un respirador, dijo su esposa, Katie Coelho, a CNN.

El miércoles por la mañana, Katie recibió una llamada de una enfermera en el hospital de Danbury, Connecticut, pidiéndole que fuera hacia allá. Cuando llegó descubrió que Jonathan había fallecido de un paro cardíaco causado por sus síntomas de coronavirus. Ella no pudo decir adiós.

Y aunque la pareja no recibió la despedida adecuada que merecían, Jonathan dejó algo especial para que Katie descubriera en su ausencia. “Me trajeron a su habitación y él estaba acostado allí y solo parecía asustado. No parecía pacífico y yo solo decía ‘lo siento’”.

Katie recogió una bolsa de plástico llena de las posesiones de su esposo y se dirigió a su casa. “Por alguna razón en mi delirio, quería sacar todas las fotos de mi esposo y mis hijos de su teléfono”, dijo Katie.

Pero al encender el teléfono encontró una nota de Jonathan junto con la información de su seguro de vida. “Tengo tanta suerte que me enorgullece ser tu esposo y el padre de Braedyn y Penny”, escribió.

“Katie, eres la persona más hermosa y cariñosa que he conocido. Eres verdaderamente única… asegúrate de vivir la vida con felicidad y la misma pasión que me hizo enamorarme de ti. Ver que eres la mejor madre para los niños es lo mejor que he experimentado”.

El mensaje concluye: “Déjale saber a Braedyn que es mi mejor amigo y que estoy orgulloso de ser su padre y por todas las cosas asombrosas que hace y seguirá haciendo. Déjale saber a Penelope que es una princesa y que puede tener lo que quiera en la vida. Soy muy afortunado… No te contengas y si conoces a alguien debes saber que si te ama y ama a los niños eso me encantaría para ti. ¡Siempre sé feliz no importa qué!”.

Tras la muerte de su esposo, que no tenía condiciones preexistentes, Katie tomó Facebook para expresar su dolor. “Nos quitaron todo. Mi corazón ni siquiera está roto, está destrozado. Mis hijos y yo viviremos el resto de nuestras vidas sin Jonathan. Y no sé cómo lo haremos”.

