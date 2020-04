Intercambia juguetes por comida para ayudar a su madre desempleada

(NOTICIAS YA).- Un niño de Tijuana, en México, conmovió a su comunidad tras ofrecer sus juguetes a cambio de víveres para apoyar a su madre, quien se ha quedado sin empleo en medio de la pandemia por coronavirus; como miles de personas más.

Alexis sacó sus juguetes más preciados a su patio, colgó un letrero y esperó a que su iniciativa funcionara para llevar alimento a su casa.

En poco tiempo se volvió viral y conmovió miles de corazones en la comunidad fronteriza.

“Porque mi mamá ya no está trabajando, por la cuarentena y le dije, mamá, saco mis juguetes a cambio de despensa”, dijo el pequeño.

Cuando menos lo esperaron, la familia pasó de tener una cocina vacía a un patio llenó de comida.

“La verdad no me esperaba tanta reacción de la gente, le decía solo para los vecinitos, pero no sé quién subió la información y hay mucha respuesta de toda la gente”, dijo conmovida la madre de Alexis, Giselle Ortiz.

La ayuda siguió llegando, por parte de la comunidad e incluso de empresas, al punto en que la familia ha decidido compartir los alimentos con otras familias que también lo necesiten.

En medio de la pandemia por coronavirus, la situación económica se vuelve difícil y los desempleos aumentan. Es por ello que el Ayuntamiento de Tijuana presentó un plan emergente de recuperación de empleo, que contempla la realización de 112 obras para crear 3 mil empleos directos y 13 mil indirectos.

Tijuana sigue siendo el municipio de México con más casos positivos de coronavirus, con 737 hasta este lunes 27 de abril.