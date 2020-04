Llevan despensas a Juarenses afectados por el COVID-19

(NOTICIAS YA).-El brote del Coronavirus en ambos lados de la frontera, llevó al cierre de decenas de negocios, afectado así los bolsillos de muchas familias a quienes ahora les cuesta trabajo poder adquirir alimentos.

“Creo que eso de la pandemia del COVID-19 ha afectado no solo Juárez y El Paso, sino a todo el mundo. Pero creo que al estar de este lado en El Paso hay ayudas y en Ciudad Juárez la verdad no tenemos la infraestructura, la economía que tenemos en Estados Unidos, por eso hay una mayor necesidad”, explicó Chilo Montalvo, de la la Asociación Creando Puentes.

Pero esta ayuda no termina ahí, ya que también entregan comida preparada doctores, enfermeras y policías, quienes están teniendo una mayor carga de trabajo con esta pandemia.

Por lo que tomando todas las medidas de seguridad necesarias, la organización esta recolectando comida en el Centro Cristiano Roca Fuerte, ubicado en el 11205 de la calle Rojas.

“Ellos cuando vienen a nuestras estaciones de recolecta no se tienen que bajar, es un drive thru. Tenemos voluntarios que ellos llegan, abren la cajuela y nosotros bajamos. El drive thru es por la seguridad de todos los donadores”, aseguró Montalvo.

La asociación estará recibiendo alimentos no perecederos como frijol, arroz, harina, comida enlatada, entre otros de martes a viernes de 9 de la mañana a 12 de medio día y de 3 a 6 de la tarde, así como los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde.

“Vamos a ser generosos, vamos a hacer solidarios con nuestra hermana ciudad de Ciudad Juárez y que verdaderamente marquemos la diferencia con esas familias que tanto nos necesitan”, concluyó.

Si usted gusta apoyar a esta asociación puede llevar su donativo a la iglesia Roca Fuerte o pueden hacer un donativo electrónico en la cuenta gofundme.com/f/comida-para-familias-de-cd-juarez

Para más información puede comunicarse con el señor Montalvo al (980) 339-9405 o al correo electrónico c.montalvo@me.com