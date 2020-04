Organizadores de “Open Texas” enfrentarán multas por conglomerarse

(NOTICIAS YA).- El movimiento “Open Texas” realizado este pasado sábado al exterior de la corte del condado no solo generó reacciones por parte de la comunidad, sino que ahora compromete la eficiencia del jefe de policía Greg Allen.

Allen confirmó que los manifestantes claramente violaron la orden de quédate en casa. Pero actuó solemnemente basado en su experiencia como oficial:

“El haberlo hecho en el momento pudo haber incitado un motín y básicamente ellos estaban en propiedad privada y el propietario del terreno no tenia problema con ellos, estaban en su derecho legítimo de reunirse por su derecho constitucional pero sí violaron la orden de la ciudad. Pero no se si entiendan que el poner las manos en personas que en su opinión ejerciendo su derecho puede terminar en una ofensa mayor o algo peor.”

Señaló Greg Allen quien además reiteró que los organizadores fueron contactados antes de realizar la protesta y fueron receptivos ante la petición de los oficiales el sábado, hoy uno de los organizadores confirma haber recibido una multa por no acatar la ley.

“No nos pueden dar tickets y el mismo gobernador dice que no nos pueden dar multa y ellos no pueden hacer su ley, pero no es culpa de la policía es la ciudad.”Aseguró Samuel Carrejo.