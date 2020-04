Víctima de tiroteo en Wal-Mart continua grave en el hospital

(NOTICIAS YA).- Hace casi nueve meses del tiroteo en Wal-Mart Cielo Vista, sin embargo una de las victimas continúa hospitalizada y en situación grave.

Se trata de Mario Alberto de Alba, de 49 años quien se encuentra internado en la ciudad de chihuahua.

“Todavía está el en el hospital luchando por su vida no ha terminado esta pesadilla para mi prima y para él y tampoco ha recibido ninguna ayuda de aquí que lo dieron de alta que según ya estaba bien pero iba con un litro de pus en el estómago” dice Leticia Mariscal, familiar de la esposa de Mario.

Mario fue dado de alta del hospital en el mes de febrero pero cuando se regresó a chihuahua, lugar donde vive, tuvo que ser internado nuevamente de emergencia.

“Tuvo que regresar al hospital porque empezó a sentirse mal y cuando llego le dijeron que tenía pus en el estómago le sacaron pus, ahorita él está muy delicado, sigue grave” asegura Mariscal.

Leticia quien familiar de la esposa de Mario, asegura que ha sido muy difícil esta situación para su familia y más para su prima que se encuentra sola y sin ayuda.

“Ahorita no están recibiendo nada de echo mi prima está a su lado día y noche siempre y ahorita esta allá y no está con el apoyo de nosotros esta prácticamente sola porque toda su familia vive acá inclusive mando comprar algunas de las bolsas para uno de los procedimientos y no está recibiendo ayuda” comento Leticia.

Mario será sometido a varias cirugías en los próximos meses, por lo que su familia espera que pronto pueda volver a su vida normal.

