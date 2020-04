Así fue que Nueva Zelanda “eliminó” el coronavirus en el país

(NOTICIAS YA).- Mientras cientos de países siguen en la batalla contra el coronavirus y tratando de aplanar la curva, Nueva Zelanda logró su ambicioso objetivo de eliminar el virus con sus medidas estrictas de distanciamiento.

En los pasados días, las infecciones recién diagnosticadas en el país han sido de un solo dígito. El lunes, Nueva Zelanda solo reportó un nuevo caso.

“Eso nos da la confianza de que hemos logrado nuestro objetivo de eliminación, lo que nunca significó cero, pero sí significa que sabemos de dónde vienen nuestros casos”, dijo Ashley Bloomfield, directora general de Salud de Nueva Zelandia, a CNN. Agregó que solo hubo un caso desde el 1 de abril en el que las autoridades seguían investigando la fuente de infección.

Después de casi cinco semanas de estrictas medidas de bloque de nivel cuatro, el lunes fue su último día.

“(Estas han sido) las restricciones más estrictas impuestas a los neozelandeses en la historia moderna”, dijo la primer ministro de Nueva Zelanda Jacinda Ardern.

Desde el martes 28 de abril, 400 mil neozelandeses están de vuelta al trabajo y 75% de la economía del país esta en funcionamiento. Bajo las nuevas restricciones de nivel tres, podrán también celebrar pequeños funerales y comprar comida para llevar.

Aunque esto puede parecer motivo para celebrar, Ardern sigue instando a la cautela y la vigilancia.

Nueva Zelanda identificó su primer caso mucho antes que otros países y actuó rapido. Asimismo, es un país relativamente remoto, no cuentan con tanto tráfico aéreo y esta gobernado centralmente, o sea, no tiene estados como Estados Unidos o su vecina Australia.

Igual que otros países, Nueva Zelanda contaba con modelos que demostraban que un posible brote podría ser devastador si no se tomaban medidas, por lo que tomó decisiones drásticas.

MÁS: El coronavirus puede “viajar” en la contaminación del aire

La nación no tenía los medios para defenderse de un panorama peor, ni contaba con muchas camas de cuidados intensivos por lo que se debía actuar cuanto antes.

La tasa de positividad de la prueba de Nueva Zelandia es de alrededor del 1%, lo que sugiere que no hay una transmisión comunitaria generalizada

Aún cuando los casos del país parecían tener una tendencia a la baja, Ardern optó por extender las medidas de bloqueo de nivel cuatro más restrictivas por cinco días.

Otro factor clave, que parece ser el más importante para el éxito del país y se puede replicar fácilmente en cualquier lugar: hacer muchas pruebas y confiar en la buena ciencia.

Nueva Zelanda incrementó las pruebas, al punto que en este momento pueden realizar hasta 8 mil por día, dijo la primer ministro.

El Dr. Mike Ryan, director ejecutivo de los Programas de Emergencias de Salud de la OMS, dijo recientemente que un buen punto de referencia es tener al menos 10 casos negativos por cada caso positivo confirmado. Eso significa que, si un estado o país realiza pruebas y regresa con casos positivos de alrededor del 9% o menos, entonces es probable que las pruebas estén bien.

La tasa de positividad de la prueba de Nueva Zelandia es de alrededor del 1%, lo que sugiere que no hay una transmisión comunitaria generalizada que se esté pasando por alto.

Aunque Nueva Zelandia se considera actualmente como una historia de éxito de la crisis del coronavirus, también muestra que las victorias en la lucha contra covid-19 no significan un retorno a la vida normal.

Podría desaparecer la carne de los supermercados por coronavirus

A pesar del éxito temprano de Nueva Zelandia, el país todavía está efectivamente confinado, y a la mayoría de las personas todavía se les llama a quedarse en casa y en sus “burbujas”, como se conoce al grupo de personas con las que se están aislando.

“(El nivel tres) no es y no puede ser volver a la vida anterior a covid-19”, dijo Ardern el lunes. “Ese día llegará, pero aún no está aquí”.