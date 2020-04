Cancelarán la orden de “Quédate en Casa, Trabaja Seguro”

(NOTICIAS YA).- Aún cuando se han reportado 857 casos positivos y 14 muertes a causa del coronavirus en El Paso, las autoridades informaron que la orden de “Quédate en casa, trabajo seguro” terminará este primero de mayo.

Esta decisión se apega a los nuevos mandamientos ejecutivos impuestos por el gobernador de Texas Greg Abbott, quien busca la reapertura económica del estado.

La orden de emergencia dejara de tener vigencia este viernes a partir de las 12:01 de la madrugada a causa de medidas estatales que le dan prioridad a la reactivación de negocios que originalmente fueron categorizados como no indispensables.

Las autoridades del condado y la ciudad de el paso buscaron enfatizar la importancia de continuar resguardando la seguridad de los residentes, aún cuando el dictamen del gobernador anula algunas restricciones y las convierte en sugerencias.

“Queremos seguir estimulando la economía, pero queremos que la comunidad siga observando esas medidas de distanciamiento social, que si no necesita salir permanezcan en casa y si van a salir usen, cubran la cara con cualquier de las mascaras que puedan tener ahi en su casa, de las que han hecho”, dijo el Dr. Hector Ocaranza, autoridad de salud del municipio y condado de El Paso.

Las autoridades añadieron que si estas medidas de reapertura llegaran a generan un aumento considerable de casos positivos, nuestra región fronteriza tiene dos semanas para reconsiderar volver a implementar medidas de seguridad.

“Creo que es algo básico, de nuestra comunidad y nuestra cultura es cuidar a nuestra familia y si hacemos todo lo posible que cuando ustedes tomen una decisión están consientes de como les esta afectando o no afectando a su familia, creo que es el mejor camino, el hecho de que podemos salir, el hecho de que hay apertura no quiere decir que tenemos que hacerlo”, comentó Ricardo Samaniego, juez del condado de El Paso.

El juez Samaniego utilizó como ejemplo a la Diócesis de El Paso, la cual indicó que no estaba preparada para reanudar los servicios religiosos en nuestra región y ha optado por seguir con cautela hasta próximo aviso.

En cuanto a negocios, la primera fase de la orden ejecutiva permite la reactivación de sitios como restaurantes, cines y centros comerciales operando a un cuarto de su capacidad.

“Nuestra salud económica ha estado deteriorando y eso afecta la salud mental, eso es un asunto físico y mental y aquí tenemos una oportunidad de comenzar a reabrir, pero también dire que si negocios no están listos para volver a abrir con una capacidad del 25 por ciento y no creen que pueden hacerlo de la manera correcta no deberían de abrir, pero los que si abran tendrán que seguir las reglas, porque lo que ellos hacen o como lo hacen afecta a otros, afecta a todos”, concluyó Dee margo, alcalde de El Paso.

Le recordamos que el distanciamiento social y el uso de equipo de protección, así como lavándose las manos de la manera apropiada, continuan siendo las mejores herramientas en contra de este virus.