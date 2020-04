Centro de salud comunitario STRIDE ofrecerá prueba de anticuerpos IgG

(NOTICIAS YA).-

El centro de salud comunitario STRIDE, ofrecerá exámenes de COVID-19 con el método de anticuerpos IgG en el vehículo (drive-thru), en sus sucursales de Aurora y Wheat Ridge.

Esto es posible gracias a la unión de esfuerzos entre STRIDE con el estado para la expansión del servicio de pruebas de coronavirus.

Mayoría de coloradenses piensa que los cierres deben continuar

Las pruebas se practicarán en los siguientes lugares:

STRIDE CHC- Aurora Health & Wellness Plaza

10680 Del Mar Parkway

Aurora, CO 80010

STRIDE CHC- Jeffco Family Health Services Center*

7495 W 29th Ave.

Wheat Ridge, CO 80033

*Aquí también se ofrece la prueba con la toma de muestras nasal.

Horas de operación:

Lunes a viernes: Desde las 9 a.m. hasta que los kits de prueba alcancen.

Sábado: 9 a.m. – 12 p.m. (o hasta que los kits de prueba alcancen).

El diario del coronavirus en Colorado

No se cobrará en el momento del examen, pero se tomará la información del seguro médico, si tienes una.

Si tienes seguro de salud, no olvide llevar tu carné del seguro.

El servicio también está disponible para las personas que no tienen seguro de salud.

Cada persona solo tiene derecho a una prueba, si dudas de tus resultados puedes comunicarte con un profesional de la salud de STRIDE.

“STRIDE se complace en agregar un análisis de sangre de anticuerpos como parte de los esfuerzos contra el COVID-19. STRIDE utilizará la prueba de serología Quest IgG que, si da positivo, indica la probabilidad de exposición al virus COVID-19”, afirmó la Dra. Savita Ginde, jefa de la oficina de atención médica para STRIDE Community Health Center.

También la DRA. Ginde dijo que tal como autoridades de salud lo han anunciado, la interpretación de estos resultados es muy importante, particularmente porque todavía estamos aprendiendo sobre el mortal virus.

PrideFest en Denver se realizará de manera virtual en 2020

¡IMPORTANTE! Recuerda que dar positivo en la prueba de anticuerpos IgG COVID-19, no significa que no lo puedas contraer de nuevo al estar expuesto y de la misma manera el dar negativo a este examen no necesariamente significa que no has tenido coronavirus o que no lo tienes en este momento.

El consejo sigue siendo el mismo para la comunidad:

Utiliza tapabocas.

Practica el distanciamiento social.

Lava tus manos frecuentemente por 20 o 40 segundos.

La Dra. Ginde agregó que si una persona continúa libre de síntomas y tiene los anticuerpos IgG, esta podría considerarse como suficiente protección para regresa a trabajar CON EL USO DE TAPABOCAS, de acuerdo con las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC. No obstante, advierte que se debe planear una estrategia alrededor de este proceso, pero que lo positivo de todo esto es que nos puede ayudar a analizar cómo y cuándo podemos regresar a la normalidad.

Desde que STRIDE implementó los exámenes en el vehículo (drive-thru), más de 3,100 personas con un promedio de 21% de probabilidad de tener coronavirus.

Para más información visita: https://stridechc.org/ o llama al 303-389-1687