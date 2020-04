Inmigrante en manos de ICE: “convulsionó dos veces y casi se muere”

(NOTICIAS YA).-

Una madre inmigrante detenida en GEO fue traslada de emergencia a un hospital local tras presentar múltiples convulsiones y síntomas de coronavirus.Esto ocurrió sin habérsele notificado a sus familiares lo ocurrido, así lo denunciaron en exclusiva ante las cámaras de Univision.

Esta familia pide justicia y transparencia. Quieren una respuesta por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE.

“Tuvo convulsiones y no la quisieron atender. Temo por la vida de ella”, temor y desesperación es lo que sienten familiares de esta inmigrante detenida en GEO quien aseguran lleva más de un mes enferma sin saber exactamente qué tiene, asegura su hermana Yolanda Rios Vargas.

La situación se salió de control y tuvo que ser llevada a un centro de salud de emergencia sin el consentimiento de sus familiares.

“En el hospital le dijeron que tenía síntomas del COVID-19. Pero la aislaron y pasaron cuatro días donde no le dieron ropa para vestirse, ni cepillo de dientes nada. De hecho batallaba hasta para la comida”, denuncia Rios,

Tras pasar dos semanas aisladas y haber sido sometida a la prueba de Coronavirus fue regresada a su celda, sin recibir los resultados de los exámenes y todavía sigue con malestar, asegura Nora Hilda Rios Vargas, la presunta afectada.

“Me dijeron nada más que me estaban dando medicinas que me causaron alergia pero que no pueden hacer nada más. Que no va a entrar ni salir nadie”, cuanta la madre mexicana por un video llamada desde el centro GEO de Aurora, Colorado.