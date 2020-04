Ordenan uso obligatorio de cubrebocas en el condado de Monterey

(NOTICIAS YA).- Para ayudar a detener la propagación de COVID-19, el Oficial de Salud del Condado de Monterey exige a los residentes que se cubran la cara cuando salgan al público para realizar actividades esenciales.

La orden entra en vigor a partir de las 12:01 a.m. del jueves 30 de abril.

“A medida que avanza la pandemia de COVID-19, estamos reevaluando continuamente nuestras políticas y procedimientos para proteger a los residentes del Condado de Monterey. Debido a la continua propagación comunitaria de COVID-19 en toda nuestra región, he emitido una nueva Orden que requiere coberturas faciales para todos los que salen al público a realizar actividades esenciales”, dijo el Dr. Edward Moreno, Oficial de Salud del Condado de Monterey.

Se pide evitar máscaras médicas, como respiradores N-95 y máscaras quirúrgicas para uso general. Debido a la demanda mundial de equipos de protección personal (EPP), existe una grave escasez de EPP en todo el estado. Esos suministros deben reservarse para los trabajadores de la salud y los socorristas. El Departamento de Salud del Condado de Monterey pide a los residentes que se abstengan de comprar PPE para su propio uso y que, en su lugar, utilicen cubiertas faciales caseras.

Las empresas deben tomar medidas razonables, como colocar letreros, para recordar a los clientes sobre los revestimientos faciales y no pueden atender a los clientes que no cumplan con el pedido. Los trabajadores no necesitan usar protectores faciales si están solos en una oficina personal, pero deben ponerselos cuando otros estén presentes.

La orden también incluye clientes de transporte público (incluso mientras esperan en paradas de tránsito), servicios de transporte compartido y pasajeros en automóviles privados que no son miembros del mismo hogar.

La orden no requiere que los niños de 12 años o menos usen cobertores faciales o cualquier persona que tenga problemas para respirar o esté inconsciente, incapacitado o de otra manera incapaz de quitarse la máscara sin ayuda. Los niños de dos años o menos no deben usarlos debido al riesgo de asfixia.