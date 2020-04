Se estiman mil millones de contagios de COVID-19 en países en crisis

(NOTICIAS YA).- El Comité Internacional de Rescate (IRC) estima que podría haber hasta mil millones de infecciones por coronavirus en países afectados por crisis a menos que se tomen medidas rápidas para frenar su propagación.

En el peor de los casos, advierte que podría provocar hasta 3,2 millones de muertes.

“Estos números deberían servir como una llamada de atención: el peso total, devastador y desproporcionado de esta pandemia aún no se ha sentido en los países más frágiles y devastados por la guerra”, dijo David Miliband, presidente y director ejecutivo del Comité Internacional de Rescate.

“Todavía estamos en la ventana de tiempo crítica para montar una respuesta preventiva sólida a las primeras etapas de covid-19 en muchos de estos países y evitar una mayor perpetuación de esta epidemia a nivel mundial”.

El IRC dijo que había compilado las estimaciones basadas en modelos y datos producidos por el Imperial College de Londres y la Organización Mundial de la Salud.

El informe del Imperial College de Londres al que hace referencia el IRC hizo un modelo de las tasas de mortalidad bajo diferentes políticas de represión. Consideró variables como la economía de un país, la demografía de la población y la capacidad estimada de atención médica.

“Esas cifras son buenísimas porque miran la estructura de edad, tamaño de los hogares, contacto social y tasas de contagio”, explicó Meghan López, , directora regional de América Latina para el IRC a CNN.

La situación trae consigo otros problemas, asegura López.

“Estamos lidiando con una crisis global, pero antes existían otras crisis humanitarias. No significa que con el covid-19 pararon, y no podemos suponer que todos los países tienen la capacidad de responder usando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, añadió.

Este último punto es uno que la IRC utiliza para determinar si un país es frágil o está en crisis.

“Frágil puede significar un montón de cosas. Afganistan no es Venezuela, no es Nicaragua, no es México, pero es lo que nosotros estamos midiendo es la habilidad del Estado de poder responder ante una crisis. Entonces, por ejemplo, cuántos hospitales existen y cuántos están habilitados, cuantas camas existen de UCI, cuántos médicos”, añade López.

Pero, ¿pueden hacer algo estos países en crisis para evitar llegar a las cifras que pronostica el IRC?

López resalta las medidas que han tomado los países de cerrar las fronteras, prohibir los vuelos internacionales para no ciudadanos y las medidas de restricción de movilidad.

“Aún así, es sumamente importante que haya una respuesta internacional, que no permitamos que una crisis global sea el impulso para cerrar los ojos y mirarnos hacia adentro solamente, y estar solo concentrados en la repuesta de cada país, porque la realidad de la pandemia es que es algo global, no se puede solamente ver qué pasará en El Salvador, por ejemplo, porque estamos todos interconectados”, menciona López cuando se le pregunta si hay algo que pudieran hacer estos países en crisis para frenar el contagio.

“Estos países que requieren respuesta humanitaria ya cuentan con pocos recursos porque como han durado tanto tiempo esas crisis, han intentado moderar los recursos y requieren apoyo internacional, requieren coordinación. Por último, reconociendo que esta crisis no va a tener una respuesta rápida, no es que podemos ponerlos la mascarilla y la próxima semana ya estuvo, tenemos que hacer planes de acción a largo plazo donde buscamos regresar a la realidad y la normalidad, pero tiene que ser medida”, añade.

Los 34 países afectados por la crisis a los que se refiere el IRC son: Afganistán, Burundi, Bangladesh, Burkina Faso, Chad, Camerún, República Centroafricana, Chad, Colombia, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, El Salvador, Etiopía, Grecia, Iraq, Jordania, Kenya, Líbano, Liberia, Libia, Malí, Myanmar, Níger, Nigeria, Paquistán, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Tailandia, Uganda, Venezuela y Yemen.

**Con información de CNN