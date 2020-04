Sobreviviente de COVID-19 comparte su historia

(NOTICIAS YA).- El señor Sánchez es un verdadero guerrero quien ha sobrevivido 4 infartos. Tras ser recientemente diagnosticado con COVID-19, no le queda más que agradecer a Dios por protegerlo y darle una nueva oportunidad.

A pesar de las pocas esperanzas de recuperación que tenía Octavio Sánchez quien tiene problemas del corazón logró ganarle la batalla al COVID-19.

Tras permanecer varios días en el hospital general de ciudad Juárez hoy finalmente se encuentra en casa.

Octavio comparte que fue a mediados del mes mientras sepultaba a su esposa cuando comenzó a sentirse mal. Con el dolor emocional y físico que sentía llegó al hospital y 4 días después recibió los resultados positivos.

Lejos de su familia y con 4 personas más contagiadas solo se encomendó a dios.

“Yo le pedí fuerzas para seguir aquí, gracias a Dios yo no sufrí por falta de respiración ni temperatura ni nada de eso yo sólo tenía tos y no me dejaba se me reseca la garganta”