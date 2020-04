Descubren primer perro infectado de coronavirus en EE.UU.

(NOTICIAS YA).- Aunque los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) aseguran que el riesgo de transmisión del coronavirus de humanos a animales es bajo, sí pueden registrarse algunos contagios.

Un perro de raza pug en Carolina del Norte fue diagnosticado con el virus recientemente, y se cree que es el primer caso de un perro infectado en Estados Unidos, indica un reporte de WRAL, publicado por CNN.

LEE: China analiza prohibir el consumo de perro y gato

En marzo, toda la familia de la doctora Heather McLean, excepto su hija, dio positivo a coronavirus. Por ello, el 1 de abril, comenzaron a participar en un nuevo estudio conducido por la Universidad Duke.

“Vinieron a nuestra casa y tomaron muestras de sangre. A los humanos nos tomaron muestras de la nariz y boca, y a los animales también les tomaron muestras orales, a ambos perros y al gato”, explicó McLean.

Los tres integrantes de la familia que se contagiaron ya se han recuperado, pero ahora resulta que no fueron los únicos en contraer el virus.

LEE: 3 leones y 5 tigres dieron positivo a coronavirus en zoo de Nueva York

Una de las mascotas, un pug de nombre Winston, también dio positivo. “Fue en medio de cuando todos estábamos enfermos”, considera la doctora.

“Sus síntomas eran leves. Los pugs son inusuales porque tosen y estornudan de forma muy extraña. Parecía que tenía ganas de vomitar, y un día no quiso comer su desayuno. Si conoces a los pugs, sabes que aman comer, así que eso nos pareció inusual”, relató.

LEE: Dos gatos domésticos en Nueva York dieron positivo a coronavirus

McLean aclaró que Winston solo estuvo enfermo unos días y ya se encuentra mejor. Dada la pequeña cantidad de casos y la recuperación de su mascota, la mujer llama a mantener la calma respecto a posibles contagios de animales.

“Ojalá aprendamos mucho más a partir de la investigación, y creo que simplemente no sabemos (muchas cosas) todavía porque no hay muchos estudios y muestreo de mascotas. Mi consejo sería que no se preocupen demasiado por eso”, finalizó la doctora.