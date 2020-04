Otra ciudad de Colorado se une al uso obligatorio de tapabocas

(NOTICIAS YA).-La ciudad de Boulder anunció la orden de que las personas que entren a un negocio público así como también sus trabajadores deberán utilizar tapabocas.

La nueva regla fue aprobada por el concejo municipal el martes y entró en efecto inmediatamente de manera indefinida.

La orden dice que: “La operación de negocios críticos sin requerir que todos los presentes usen tapabocas presenta una amenaza inminente para la vida, la salud, la seguridad y el bienestar de las personas en nuestra comunidad. Ninguna persona podrá entrar o quedarse en ningún establecimiento público sin portar uno de estos implementos”

Sin embargo, la orden no aplica para las personas que no tienen contacto con el público, y no exige el uso de máscaras quirúrgicas, dice que pueden ser bufandas, pañoletas, bandanas, o cualquiera hecha en casa; lo importante es que cubra la nariz y la boca.

Quienes no acaten la norma podrían enfrentar sanciones por parte de la policía de esa ciudad.