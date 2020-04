Termina el “Quédate en Casa” en El Paso, ¿vuelven las reuniones?

(NOTICIAS YA).- Luego de que esta semana, el gobernador de Texas anunciara que ya no se extenderá la ordenanza de “Quédate en Casa” en el Estado, muchas personas se preguntan si esto significa que ya pueden volver a su vida normal.

Y es que desde el pasado mes de marzo, el Condado de El Paso impuso esta ordenanza donde se pedía las personas no salir de sus casas a menos que fueran a comprar mandado o al médico e incluso quedaron prohibidas las reuniones públicas y privadas para evitar la propagación del Coronavirus.

Pero en busca de reactivar la economía del Estado, el gobernador Greg Abbott permitirá la reapertura de negocios no esenciales a partir de este viernes, lo cual ha causado confusión entre los paseños sobre que es lo que pueden y no pueden hacer durante esta pandemia.

Noticias Unvision habló con el juez del Condado de El Paso, quien explicó que a pesar del nuevo lineamiento durante la pandemia, las reuniones públicas y privadas siguen sin poder llevarse a cabo.

“El gobernador dijo muy claro que no quiere que haya reuniones en grupos grandes, porque sabemos que lo más importante es que no vaya creciendo los casos y que no siga llegando gente al hospital”, dijo Ricardo Samaniego, juez del Condado de El Paso.

Actualmente en el Condado de El Paso se tienen registro de 857 casos positivos de COVID-19 y desafortunadamente 14 personas han fallecido en nuestra comunidad por este virus.

“La intención de esta orden no es abrir las puertas y decir que ya estamos en una situación normal. Los números no muestran que estamos en una situación normal. Al contrario los doctores son muy claros diciendo que la posibilidad de que crezcan los números es grande si la gente toma el enfoque de que ya podemos hacer las cosas normalmente” enfatizó Samaniego.

El juez agregó que tanto la Policía de El Paso como el Sheriff del Condado de El Paso aún pueden intervenir e interrumpir reuniones grandes que pongan en peligro la integridad de las personas.