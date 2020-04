Empleados de la salud piden mayores protecciones contra el Coronavirus

(NOTICIAS YA).- Un grupo de manifestantes se reunió a las afueras del Hospital Southern Hills en el suroeste de Las Vegas para protestar porque según ellos los hospitales no les dan equipos de protección suficientes.

La petición se puede resumir en una frase: “Estamos pidiendo que nos protejan a todos los trabajadores de salud para que cuando ustedes sean los enfermos y lleguen al hospital nosotros podamos cuidar de ustedes y protegerlos también” dijo una mujer que se identificó como Yarleny.

Trabajadores de varios hospitales y miembros del sindicato SEIU explicaron que hay fallas en los suministros de ciertos materiales de protección personal.

“El hospital está guardando todas las mascarillas, los guantes, alcohol las batas protectoras” agregó Yarleny.

Ella dijo ser enfermera pero no especificó en cuál de los hospitales señalados trabaja. Según los manifestantes el Southern Hills, el Sunrise y el Mountain View son los centros de salud que incurren en prácticas irregulares…

“Ahora las reglas han cambiado, nos están haciendo reusar estas cosas que han sido producidas para ser usadas una sola vez” apuntó Yarleny.

No solo las enfermeras

La señora Ospino realiza labores de mantenimiento, entiende que estar en el hospital es un riesgo aunque aclara que la situación se podría manejar de una mejor manera

“Lo que más me preocupa es la falta de cuidado no solo para los empleados sino para los mismos pacientes” dijo, agregando que “limpias un cuarto y después te das cuenta que limpiaste un coronavirus sin las cosas apropiadas sin los implementos eso no me parece justo”.

Pero no todos los trabajadores están de acuerdo con los manifestantes. Otros dicen que la realidad es opuesta a la que ellos plantean.

“Nosotros seguimos los lineamientos de los CDC, Nosotros tenemos los materiales necesarios para protegernos en la pandemia. Tampoco es cierto que si un equipo se contamina no se cambia, porque si lo hacemos” apuntó Josielyn James enfermera del Southern Hills.

Agregó que no se opone a las protestas, pero que considera que esta en particular tenía fines políticos y no los que las personas expresaron.

“Si tu realmente crees en algo sal, haz que tu voz sea escuchada. Pero me preocupa que esa gente que no trabaja para el hospital está dando información que no es cierta y que no está ocurriendo en realidad” dijo.

Los manifestantes han prometido que continuarán las protestas durante esta semana. La del jueves será a las afueras del Mountain View y la del viernes en el Sunrise, ambas comenzarán a las 11 y 15 de la mañana.