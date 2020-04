Mission CISD ofrecerá wifi gratuito para estudiantes

(NOTICIAS YA).- Mientras los funcionarios del Distrito Escolar Consolidado Independiente (CISD) de Mission trabajaban en la transición de los estudiantes a la enseñanza a distancia por Internet durante el cierre prolongado de la escuela, también sabían que un obstáculo para algunos estudiantes sería la falta de acceso a Internet en sus hogares. Por tal motivo, ofrecerán ahora “Drive Up Wifi” para los estudiantes de varias escuelas de Mission CISD.

“Las desigualdades tecnológicas han presentado un verdadero desafío para el distrito, ya que se ha esforzado por cumplir con su mandato estatal de continuar la instrucción de los estudiantes lo mejor posible”, explicó la Dra. Carol G. Pérez, superintendente. “El acceso a la Internet ha sido uno de los obstáculos con los que ahora podemos ayudar aprovechando el acceso inalámbrico a Internet existente en varias de nuestras escuelas”.

La Dra. Pérez explicó que había que hacer algunos ajustes en las configuraciones del sistema para permitir el acceso, teniendo en cuenta también los requisitos de seguridad en Internet para los estudiantes. Dijo que las ubicaciones elegidas ofrecen el acceso más fácil mientras que también permiten las necesidades de seguridad del campus.

A partir del lunes 4 de mayo, los servicios Wifi de Drive Up se ofrecerán a los estudiantes de lunes a viernes, de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. y proporcionarán una velocidad y un ancho de banda que no es posible a través de los hotspots móviles. El Drive Up Wifi estará disponible en los siguientes lugares:

– Escuela Secundaria Mission Collegiate (entrada y estacionamiento para estudiantes).

– Escuela Secundaria Mission (estacionamiento para visitantes y estacionamiento del gimnasio Neuhaus).

– Escuela Secundaria Veterans Memorial (estacionamiento para visitantes, estacionamiento en Mayberry, estacionamiento para el personal del oeste).

– Escuela Secundaria R. Cantu Jr. (estacionamiento para visitantes, circuito de autobuses, estacionamiento trasero para el personal).

– Escuela secundaria Mission Jr. (Estacionamiento del personal de Kika Loop, estacionamiento del personal de la calle 14).

– K. White Jr. High School (estacionamiento para visitantes, estacionamiento para el personal, circuito de autobuses).

– Escuela Secundaria Alton Memorial Jr. (estacionamiento para visitantes, estacionamiento para el personal).

– Escuela Primaria Alton (ambas áreas de estacionamiento para visitantes).

– Escuela Primaria Bryan (aparcamiento para visitantes en Elm, aparcamiento para el personal en Bryan).

– Escuela Primaria Cavazos (estacionamiento para el personal, dos áreas de estacionamiento para visitantes).

– Escuela Primaria Leal (estacionamiento para visitantes).

– Escuela Primaria Marcell (estacionamiento para visitantes, estacionamiento para el personal).

– Escuela Primaria de Salinas (estacionamiento para visitantes, estacionamiento para el personal).

La señal Drive Up Wifi será identificada como: Misión CISD estudiante Wifi. La contraseña del estudiante es: student2020.

Todos los participantes deben permanecer en sus coches y cumplir con los requisitos de distanciamiento social local mientras estén en el terreno de la escuela. Los guardias de seguridad estarán de guardia durante el horario del Drive Up Wifi.

Mientras que el acceso a Internet es sólo uno de los mayores obstáculos tecnológicos que enfrentan muchos estudiantes de Mission CISD, el acceso a una computadora o tableta es otro. Los oficiales de Mission CISD planean hacer un gran anuncio al respecto en los próximos días.