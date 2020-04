Próximos cheques incluirán familias con indocumentados, dice Pelosi

(POLÍTICA YA). – La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo este jueves que el próximo paquete de estímulo de coronavirus incluirá cheques para los inmigrantes indocumentados que utilizan el Número de Identificación Fiscal (ITIN), para hacer sus declaraciones de impuestos.

Pelosi indicó que los demócratas de la Cámara de Representantes están tratando de enmendar la ley CARES para incluir a los inmigrantes indocumentados que presentan sus impuestos sin un número de Seguro Social.

Los pagos de estímulo que actualmente distribuye el Servicio de Rentas Internas (IRS) son parte del paquete de alivio de coronavirus de $2.2 billones que aprobó el Congreso en marzo como parte de la Ley de Ayuda Económica, Ayuda y Alivio de Coronavirus (CARES), que proporcionó $1,200 para cada persona adulta y $600 por cada niño.

Pero el gobierno estableció que los pagos de estímulo excluyeran a los contribuyentes que presentan sus impuestos utilizando un ITIN en lugar de un número de Seguro Social.

Pelosi habló sobre lo que podría incluir la próxima legislación con ayuda a las personas que sufren económicamente a causa de la pandemia del coronavirus.

“Yo misma no puedo entender por qué el número de impuestos no es base de cómo se distribuye parte de este dinero “, dijo Pelosi durante su rueda de prensa semanal en el Capitolio cuando se le preguntó acerca de los ciudadanos estadounidenses que no reciben cheques de estímulo porque algunos de sus familiares son inmigrantes indocumentados.

La líder demócrata también indicó que este viernes se reunirá por la vía telefónica con el líder de la minoría en el Senado, Chuck Shumer y Joaquín Castro, presidente del bloque de legisladores hispanos, para debatir cómo ayudar a los inmigrantes dentro del nuevo paquete de alivio que deberá aprobar el Congreso en las próximas semanas.

FAMILIAS CIUDADANAS

También buscarán formas para asegurarse de que las familias reciban la ayuda incluso cuando uno de sus integrantes sea indocumentado.

El gobierno del presidente Donald Trump enfrenta una demanda por negar el pago de estímulo de $1,200 del coronavirus a ciudadanos estadounidenses casados con inmigrantes indocumentados.

La demanda, presentada por un ciudadano estadounidense de Illinois identificado solo como “John Doe”, alega que la medida viola la Constitución y es una forma de discriminación “basada únicamente en con quién uno eligió casarse”.

Doe dice en la demanda que su esposa paga sus impuestos a través del ITIN, que es asignado por el IRS, y permite a los inmigrantes indocumentados pagar impuestos aún cuando no tengan un número de Seguro Social.

La demanda está dirigida al presidente Trump, al secretario del Tesoro Steve Mnuchin y al líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell.