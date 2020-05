¿Son los niños un foco de infección de Coronavirus para los adultos?

(NOTICIAS YA).- De acuerdo con un nuevo estudio de Alemania los niños infectados con el nuevo Coronavirus podrían ser tan infecciosos como los adultos, lo cual contradice otros reportes sobre el papel que juegan los pequeños durante la pandemia.

Según Christian Droste, director del Instituto de Virología en el hospital Berlinés Charité, los niveles del virus detectados en el tracto respiratorio son similares entre los pacientes de diferentes rangos de edad.

Anteriormente otro reporte sugería que los niños no están transmitiendo el virus de la misma forma que los adultos, por lo cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que se debe hacer más investigación al respecto.

Adam Finn, profesor de pediatría en la Universidad de Bristol y director del Grupo Europeo Asesor Técnico de Expertos en Inmunización de la OMS, señaló que se sabe que en la mayoría de los casos los niños no presentan síntomas severos de Covid-19.

“Lo que es mucho menos claro es qué tan seguido contraen esta infección y qué tan infecciosos son entre ellos y para otras personas en sus familias”, dijo Finn. Hasta el momento los estudios de contagio en hogares indican que los niños son menos probables a transmitir el virus a los adultos, que en el caso contrario.

Esto no necesariamente significa que los niños sean menos contagiosos, sino que podría indicar que al no presentar síntomas como tos y estornudos, es menos probable que ellos esparzan la enfermedad; señaló Mike Ryan, jefe del programa de emergencias de salud de la OMS.

Debido a que Covid-19 es una enfermedad nueva aún no se han realizado estudios para determinar por qué la mayoría de los niños presentan síntomas menos severos o son asintomáticos; aunque esto no quiere decir que sean inmunes y este virus no represente un riesgo para ellos.

