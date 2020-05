21 estados han reactivado de manera parcial sus economías locales

(NOTICIAS YA).- Las medidas federales de distanciamiento social se han expirado después de que el Presidente Donald Trump dijera que estas quedaban en manos de los gobernadores.

21 estados del país han reactivado de manera parcial sus economías locales; cómo es el caso de Texas donde las órdenes de permanecer en casa han caducado y negocios no esenciales han abierto sus puertas. Restaurantes podrán operar al 25% de su capacidad.

Expertos médicos son escépticos a estas decisiones: “En este momento no podemos predecir cuál va ser el impacto de estas acciones” opinó el doctor Carlos Rodríguez, profesor en la Universidad George Washington.

“Basado en las recomendaciones que fundamentan en la evidencia científica estas no son medidas que deberíamos tomar en este momento” agregó Rodríguez.

Funcionarios públicos del área metropolitana de Washington no han dado su brazo a torcer y se rehúsan a relajar sus restricciones hasta ver un declive de 14 días en el número de contagios.

DISTRITO DE COLUMBIA

En la capital del país, esta semana la Administración de la alcaldesa Muriel Bowser expresó optimismo anunciando una posible apertura a finales de mayo pero la fecha podría ser postergada hasta el verano. El Distrito de Columbia ha pedido que los empleados que pueden trabajar de manera remota, que lo hagan por los próximos meses.

MARYLAND

En Maryland, salones de belleza y barberías llevan 10 días ofreciendo servicios sólo para trabajadores esenciales, atendiendo solo por cita.

Para negociantes como Manuel Posada, el plan limitado es una manera de tener un flujo de ingresos.

“Siempre cuando vienen las restricciones es máscaras y guantes. A veces vienen sin guantes y por esto tengo la caja ahí que les tengo que estar dando guantes. Cada vez que se levantan de la silla tengo que desinfectar” dijo Posada.

Bajo las nuevas regulaciones temporales, todo estilista debe contar con un registro de los datos personales de sus clientes en caso que se registrara un contagio de COVID-19, pero según Posada por fortuna no ha tenido ningún susto.

Pero las pautas de salubridad no han sido nada fácil para otros dueños como Danna Vivas.

“Ha sido muy difícil porque la clientela dice que papel porque muchos de los clientes no hablan inglés”.

La dueña del salón Lucely en Langley Park dice que algunos de sus clientes no tienen la documentación que indica que no sólo son un empleado esencial sino que también cuentan con reglas de aseo en su lugar de trabajo, las cuales requieren cabellos corto. Las personas que no pueden demostrar este requisito son rechazadas.

Vivas dice que ha decido abrir porque el dueño del edificio sobre la transitada Avenida University ha exigido la renta para local pero la inversión financiera para continuar operando también ha sido significativa.

“Mucho dinero hemos invertido para comprar virucida, lysol, cloro para estar desinfectando la silla pero es muy escaso encontrar esos productos” dijo Vivas a Noticias Univision Washington.

VIRGINIA

El gobernador Ralph Northam dio luz verde esta semana a los procedimientos médicos electivos incluyendo cirugías y cuidado dental. Durante su conferencia de prensa sobre el estado de Virginia, dijo que el estado aún no se encuentra en la condición para anunciar ningún tipo de plan de reactivación económica.