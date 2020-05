Así es como podrías perder tu cheque de estímulo

(NOTICIAS YA).- Ante los cierres y despidos históricos que ha provocado la pandemia de coronavirus, el gobierno ha extendido su apoyo a los estadounidenses entregándoles cheques de estímulo para paliar los efectos de la crisis.

En las últimas semanas, millones de personas han recibido depósitos directos o cheques en el correo para poder salir adelante, y otras continúan en espera del incentivo.

Millones de personas no califican para estos apoyos debido a su estatus migratorio o fiscal, a sus ingresos o a su edad. Sin embargo, hay personas que podrían no recibir el dinero incluso aunque califiquen para la ayuda.

El sitio especializado The Motley Fool explicó cómo algunas personas podrían quedarse sin su esperado cheque de estímulo, y aquí te compartimos esa información.

Si el banco lo retiene: las agencias de cobranza federales y estatales no pueden quitarte tu cheque de estímulo, pero las privadas sí. Es decir, si le debes dinero a tu banco o institución financiera, esta podría retenerlo en cuanto sea depositado en tu cuenta. Sin embargo, varios bancos ya dijeron que no tomarán los cheques de estímulo para compensar por las deudas de los beneficiarios. Estos incluyen a Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo y Citigroup.

Si lo reclaman las agencias de cobranza: como se establece en el punto anterior, las agencias privadas de cobranza pueden reclamar tu dinero de estímulo. En condiciones normales, el cliente podría defenderse legalmente en casos como este, pero los tribunales están cerrados por la pandemia. Aún así, hay varios fiscales estatales que están trabajando para prohibir que estas agencias tomen los depósitos de sus clientes. Actualmente, la situación debe evaluarse estado por estado, pero los expertos prevén que el Departamento del Tesoro emita una decisión oficial al respecto.

Si se lo queda el Tesoro: el mencionado Departamento podría retener tu depósito si no has cumplido con los pagos de pensión alimenticia. Cada estado compartirá con la agencia la información respecto a quienes no han pagado, y que a su vez podrían recibir menos o nada del dinero que les corresponde por parte de la federación, dependiendo de su situación particular.

