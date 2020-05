Cientos de automóviles de todo CT formaron una caravana en el Capitolio

(NOTICIAS YA).- Cientos de automóviles de todo Connecticut formaron una caravana en el Capitolio del Estado, mientras otro lideres se unieron a ellos en línea en una conferencia de prensa virtual, para exigir conjuntamente “Alivio pandémico para TODOS los trabajadores”. La caravana y el evento en línea presentaron docenas de sindicatos, grupos de inmigrantes y congregaciones religiosas que entregaron su mensaje urgente al gobernador Lamont y a los líderes estatales durante el día de mayo, la tradicional fiesta internacional para los trabajadores, que recientemente ha venido a honrar a los trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos. Protestas de caravanas similares se llevaron a cabo en estados de todo el país, ya que la pandemia de coronavirus continúa afectando desproporcionadamente a los trabajadores inmigrantes esenciales.

“Las y los trabajadores inmigrantes estamos arriesgando nuestras vidas diariamente, pero aun así nos excluyen del alivio financiero que da el gobierno federal”, dijo Carmen Lanche, líder del grupo Unidad Latina en Acción (ULA). “Hacemos la comida, limpiamos los hospitales y cuidamos de las personas de la tercera edad y de los enfermos. El Primero de Mayo es el día que levantamos nuestras voces. Si aceptan nuestra labor, también deben de aceptar nuestra humanidad. Gobernador Lamont, ¿qué hay de nosotros? ¿y nosotros QUÉ?”

Los trabajadores inmigrantes son esenciales y al mismo tiempo excluidos. La legislación de estímulo federal ha dejado fuera a millones de trabajadores inmigrantes y a sus familias a nivel nacional, los cuales tampoco son elegibles para el seguro de desempleo. Todas las organizaciones participantes reconocen la necesidad urgente de las siguientes políticas:

El gobernador Lamont debería de crear un Fondo de Alivio de Desastres de más de 150 millones de dólares para trabajadores y familias inmigrantes. Mas de 60 organizaciones y docenas de legisladores estatales han firmado cartas demandando este Fondo de emergencia. TODOS los trabajadores del estado merecen salarios de emergencia, equipo de protección y ausencias remuneradas. TODA persona merece cuidado de salud gratuito durante la pandemia, así como tratamientos y exámenes gratuitos. Nuestras vidas sobre sus ganancias. Los bancos fueron rescatados de la ruina financiera, pero ¿qué hay de los inquilinos y propietarios de viviendas? El gobernador debería de cancelar las déudas de renta, servicios públicas e hipotecas que se acumulen durante la pandemia. Que el gobernador ordene la liberación de la mayor cantidad posible de personas que están en las cárceles del estado.

El evento fue apoyado por docenas de organizaciones, que incluyeron: 32 BJ SEIU; Brazilian Workers Center CT; Connecticut AFL-CIO, CP USA; CT Shoreline Indivisible; CT Workers Crisis Response; Greater Hartford Immigrant Coalition; International Women’s Strike CT; Katal Center for Health, Equity & Justice; Middlesex Immigrant Rights Alliance; Moral Mondays CT; New Haven Legal Assistance; New Haven Peoples Center; New Sanctuary Congregations CT (including many churches and Jewish Voice for Peace); Never Again Action CT; SEIU Healthcare 1199 NE; Stamford Workers May 1st Committee; UAW Region 9A; Unidad Latina en Acción (ULA); UNITE HERE Local 217; Wesleyan Organizing Coalition.