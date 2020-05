Día del Trabajador: Policía orgullosa de ser ejemplo hispano

(NOTICIAS YA).-Hoy se celebra el día internacional del trabajador en muchas partes del mundo. Por esa razón, Noticias Univision presenta una historia de superación y trabajo duro sobre una inmigrante de segunda generación, quien reside en Florida.

Con obstáculos y retos, Priscilla Urquidez es la única mujer hispana en el Departamento de Policía de Plant City, en el Condado Hillsborough. Urquidez le cuenta al periodista de Noticias Univision, David Pérez Hansen, que su madre y abuela le dieron el ejemplo de labor, cuando ellas trabajaban en el campo.

“Me da mucho orgullo, porque no somos muchas de nosotras que somos hispanas que son policías y cuando me ven las niñas y los niños, se sorprenden, porque no esperan ver una mujer”, dijo