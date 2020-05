Se reporta una nueva muerte por COVID-19 en El Paso; ya van 22

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Salud Pública de El Paso confirmó este viernes está una muerte más por COVID-19, lo que eleva el número total de muertes a 22.

La identidad del paciente no fue dada a conocer debido al protocolo de salud, solo se dijo que se trata de un hombre de alrededor de 60 años, quien presentaba problemas de salud preexistentes.

A traves de un comunicado de prensa, las autoridades de salud reportaron 37 nuevos casos de COVID-19, con lo que el condado de El Paso ya alcanzó los 961 casos positivos de este virus, de los cuales 505 son mujeres y 458 hombres.

Trascendió que de el total de personas contagiadas, 58 fueron hospitalizadas y 30 de ellos se encuentran en la unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de su estado.

“Como he dicho una y otra vez, ¡quédate en casa! No salgas si no tienes que hacerlo, no visites amigos o familiares que no vivan bajo tu mismo techo,” dijo Héctor Ocaranza, Autoridad de salud de la ciudad y el condado de El Paso.

Las autoridades de salud también dieron a conocer cuáles son los códigos postales donde se tienen más casos confirmados de COVID-19: