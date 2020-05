‘Avispón Asesino’: La nueva plaga mortal que ha llegado a EE.UU.

(NOTICIAS YA).- Una nueva plaga mortal ha llegado a Estados Unidos con el ‘Avispón Asesino’ o avispón gigante asiático, el cual es devastador para las abejas y también representa un riesgo letal para los humanos.

El pasado noviembre Ted McFall, un apicultor de Washington, notó una gran cantidad de abejas muertas cerca de sus panales. Tras investigar descubrió que los responsables pudieron ser unos ‘avispones asesinos’.

Los avispones gigantes asiáticos tienen reinas que pueden llegar a crecer hasta 2 pulgadas y usan sus mandíbulas filosas para devastar los panales de abejas en cuestión de horas. Estos animales decapitan a las abejas y usan sus cuerpos para alimentar a sus crías.

Además el ‘avispón asesino’ produce un potente veneno y tiene un aguijón que incluso puede atravezar los trajes de apicultores. En Japón estos animales son responsables de la muerte de hasta 50 personas al año.

De acuerdo con declaraciones de McFall a The New York Times aún no está seguro que los avispones fueron responsables de la devastación en sus panales; sin embargo dos de estos insectos fueron encontrados el pasado otoño en el estado de Washington.

Ahora los científicos están investigando la presencia de estos devastadores animales en EE.UU., ya que podrían poner el riesgo a la población de abejas que ya se encuentra en peligro debido al cambio climático y la contaminación del ambiente.

Chris Looney, un entomólogo del Departamento de Agricultura del Estado de Washington, dijo que esta podría ser la única oportunidad que tienen para encontrar a los avispones y prevenir que se asienten en EE.UU.

Además de los avistamientos en Washington, el ‘avispón asesino’ fue descubierto en noviembre cruzando la frontera de Canadá; en White Rock, British Columbia; y un panal fue encontrado Vancouver Island poco antes.

El ‘avispón asesino’ tiene un aspecto característico con ojos en forma de gota, rayas naranjas y negras, y alas amplias como las de una libélula. Su picadura es descrita por muchos como ser quemados con un pedazo de metal ardiendo y expone a sus víctimas a una toxicidad equivalente a una mordedura de serpiente venenosa.

