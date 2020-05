Denuncian vandalismo en la iglesia San Miguel Arcángel en Silver Spring

San Miguel Arcángel, ruega por nosotros: Esta mañana la iglesia fue vandalizada. El padre Santiago abrió la iglesia a las 9:30 a.m. Scot Hawkins, nuestro director de música, llegó a la iglesia a las 10:15 a.m. Luego me llamó a la iglesia y me di cuenta que la iglesia había sido vandalizada. Por favor oren por nuestra parroquia. Por favor oren por la iglesia. Oren por la persona que destrozó este espacio sagrado.

Monseñor Tolentino