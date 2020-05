Maestro tomó su cheque de estímulo y lo usó para ayudar a 3 alumnos

(NOTICIAS YA).- La pérdida de ingresos que para muchos ha significado la pandemia de coronavirus es más fuerte para ciertas personas, y un profesor de Alabama se ha destacado por ayudar cuando tuvo la oportunidad.

Kent Chambers y su esposa Pat destinaron parte de los $2400 que recibieron como pareja por parte del gobierno a ayudar a las personas de su comunidad que lo necesitan más que ellos.

Chambers es profesor de matemáticas en la preparatoria “Bob Jones” en la ciudad de Madison desde 1986, de acuerdo con CNN, y sabe que algunos de sus estudiantes viven una difícil situación económica.

“De hecho yo ahora estoy mejor porque no estoy gastando en gasolina para conducir al trabajo y me siguen pagando lo mismo. No hay necesidad de que yo tome el dinero y me dé lujos o haga algo descuidado con el dinero. Mejor hay que ayudar a alguien que realmente lo necesite”, consideró el docente.

Chambers dijo que utilizó 600 dólares para pagar los servicios de tres de sus estudiantes. Los pagos los hizo de forma anónima, y las familias beneficiadas se darían cuenta al revisar sus facturas.

El hombre calcula que la cantidad pagada debería cubrir sus facturas por poco más de dos meses.

Este indicó también que donó 600 dólares a la unidad de cuidado a pacientes con quemaduras del hospital infantil Shriners de Cincinnati, que ha cuidado de su sobrina que resultó lesionada en un incendio en casa.

