20 muertes y 819 nuevos casos de coronavirus en Florida

#COVID19 testing May 4-8:

🔹 No symptoms necessary

🔹 Appts must be made online

—

Pruebas COVID-19 del 4 al 8 de mayo:

🔹 Los síntomas no son necesarios

🔹 Las citas deben hacerse en línea

Info: https://t.co/enHmbUiV1t pic.twitter.com/NJk4rhZq35

— Orange County FL (@OrangeCoFL) May 4, 2020