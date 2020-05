Activistas se enfrentan a ICE para liberar a indocumentados

(NOTICIAS YA).-Activistas y la comunidad se organizaron en un protesta móvil, donde en sus vehículos rodearon las casas de los directivos de ICE, John Fabbricatore, y GEO Warden Johnny Choate, mientras dejaban sonar sus bocinas.

“Los queremos libres vivos no muertos. Tenemos más de un mes trabajo en esta campaña para que los liberen a todos”, dijo Jeanette Vizguerra, presidenta de Santuarcy For All, organización que organizo la manifestación conjuntamente con Abolish ICE.