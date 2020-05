Mujer vence la lucha contra el COVID-19 en Watsonville

(NOTICIAS YA).- Después de pasar 35 días en el hospital, una mujer se convirtió en la primera paciente recuperada de COVID-19 en ser dada de alta del Hospital Comunitario de Watsonville este pasado viernes.

Entre aplausos, personal de primeros auxilios y personal médico se despidieron de ella.

“Ha sido muy difícil tanto para mi familia como para mi, no poder ver a nadie, no poder estar con nadie y no creemos en esta enfermedad; es muy cierta. Te daña muchos cosas, tengo que empezar volver a caminar y es algo que pensamos que es una gripa, pero no hay cura”, comentó Esther Abundis.

Abundis hizó un llamado para que las personas tomen las debidas precauciones como evitar salir.