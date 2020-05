El Paso sobrepasa los 1,000 casos positivos de coronavirus

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Salud Pública de la Ciudad de El Paso, reporta 31 nuevos casos de COVID-19, lo que elevan la cifra de infecciones a un total de 1,029, el número de muertes sigue siendo de 22.

Hasta la fecha, 486 personas se han recuperado del coronavirus; en consecuencia hay 521 casos activos dentro del condado. Los casos positivos incluyen 540 mujeres y 489 hombres.

Autoridades de salud, informaron un error administrativo en los números de hospitalización del día ayer, que deberían haber sido 59 hospitalizados, 38 en cuidados intensivos y 18 en respiradores artificiales.

El Dr. Héctor Ocaranza, Autoridad de Salud, le recuerda a la comunidad que continúe siguiendo las directivas locales de, que incluyen el uso de mascarillas y evitar reuniones sociales, especialmente este fin de semana durante la celebración del día de la madre.

“Los residentes deben entender que la reunión social no está permitida”, dijo Ocaranza. “No está permitido ir de compras o salir a comer con alguien que no vive con usted, como su familia o amigos. Sí debe ir a la tienda, vaya solo y manténgalo al mínimo e intente evitar estar fuera de su hogar. Asumir la responsabilidad de usted mismo para mantener segura a nuestra comunidad”, añadió Ocaranza.

Se recuerda nuevamente al público que el uso de cubrebocas es obligatorio a nivel local, pero no se requieren para cualquier persona que tenga problemas para respirar, esté inconsciente, incapacitado o haga ejercicio al aire libre y no a menos de 6 pies de cualquier otra persona que no pertenezca al mismo hogar.

El uso de una cubierta facial no sustituye del mantenimiento del distanciamiento social de 6 pies y del lavado de manos, ya que estos siguen siendo pasos importantes para frenar la propagación del virus.

Las personas deben tener cuidado de no tocarse los ojos, la nariz y la boca al quitarse la mascarilla y lavarse las manos antes y después de quitársela.

Se exhorta a los residentes a denunciar el incumplimiento de la ordenanza, llamando al departamento de policía al (915) 832-4400. Cualquier persona que tenga preguntas sobre la directiva local puede llamar al 3-1-1.

Las preguntas de salud sobre COVID-19 se pueden hacer llamando a la línea directa 21-COVID que está disponible de 7 a.m. a 8 p.m. De lunes a viernes y de 10 a.m. a 6 p.m. Sábado y domingo. Para más información, comuníquese al 2-1-1 y seleccione la opción seis o visite: http://www.epstrong.org.