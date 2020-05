Investigan posible tiroteo en un edificio del centro de San Diego

(NOTICIAS YA).-Autoridades se encuentran investigando un posible tiroteo dentro de un complejo de apartamentos en el centro de San Diego.

El accidente se registró este lunes alrededor de las 5 a.m., en el complejo de apartamentos Pinnacle on the Park en la cuadra 424 15th St., cerca de J St. Autoridades recibieron llamadas de vecinos reportando una pelea y posible tiroteo en un departamento en el piso 42.

Cuando los oficiales llegaron a la escena, encontraron docenas de personas tratando de salir del edificio, “No se sabía si eran víctimas, sospechosos involucrados o residentes que intentan ir a trabajar o intentan escapar”, dijo el capitán del Departamento de Policía de San Diego, Dan Grubbs.

Diez personas fueron detenidas y dos personas fueron trasladadas al hospital tras sufrir heridas en la cabeza, las cuales no fueron reportadas como heridas de bala.

EL caso sigue bajo investigación y se sabe que los oficiales no encontraron ninguna arma.

Las calles 15 y J se encuentran cerradas en lo que termina el proceso de investigación.