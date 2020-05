Murió de coronavirus y apenas había salido de casa por un periódico

(NOTICIAS YA).-Un hombre del Reino Unido que murió de coronavirus, apenas había salido de su casa e incluso evitó el jardín.

Allan, de 72 años, no había mostrado síntomas previos del virus cuando se enfermó a principios de abril y murió en unos días, de acuerdo con información de Mirror.

Su pareja durante 35 años, Pat Pearce, contó sobre la repentina muerte de su esposo en el hospital poco después de ser diagnosticado con el virus.

“Simplemente no entiendo cómo pudo haberlo atrapado, aparte de ir a la tienda una vez para obtener el periódico diario, ninguno de nosotros ha salido de la casa por mucho tiempo. Ni siquiera fue al jardín durante todo el reciente clima cálido”, dijo.

Pearce, dijo que su esposo fue trasladado de urgencia al hospital en las primeras horas del sábado 4 de abril con un posible ataque de angina, pero falleció el mismo día y las últimas palabras que pudo decirle fueron en el teléfono a través de la enfermera que lo cuidó.

“Habíamos estado auto aislados durante semanas y él no parecía enfermo en absoluto, aparte de quejarse de un toque de acidez estomacal.”

Después de consular a un médico en la tarde, le indicaron llamar a emergencias por un posible ataque de angina, pero antes de que pudiera llegar una ambulancia, Allan empeoró.

“Escuché un ruido sordo y cuando salí al pasillo lo encontré en el piso en un terrible desastre”, dijo Pat.

“Estaba consciente pero no podía hablar, solo gruñía. Así que lo mantuve cómodo lo mejor que pude y llamé al 999 nuevamente”.

Los paramédicos llegaron a primeras horas del sábado para llevar a Allan al hospital donde dio positivo por coronavirus: “Me dijeron que no podía ir con él y, a las 5.30 de la mañana, un médico me llamó desde el hospital y me dijo que Allan no duraría hasta el lunes porque sus órganos ya se estaban rompiendo“.

“Le pedí a una de las enfermeras allí que le dijera que lamentaba no poder estar con él y que lo amaba mucho”, contó Pearce.

Ella recibió otra llamada a después de las 11 de la mañana para notificarle que su marido había muerto.

Allan, un electricista jubilado, tenía un marcapasos desde 2019 y padecía una enfermedad neuromuscular, llamada miastenia gravis.

“Sigo pensando que volverá a entrar por la puerta en cualquier momento, realmente no puedo procesar lo que sucedió”, lamentó la viuda de Allan, de 75 años.