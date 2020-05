Ofrecen recompensa para encontrar a mujer de Socorro

(NOTICIAS YA).-El último rastro de la señora Marta Gándara Arrieta nos lleva a esta tienda de conveniencia ubicada sobre la calle Río Vista y North Loop y debido a su condición de salud las autoridades y su familia creen que podría estar en peligro.

“Ella aquí no se ubica no conoce absolutamente nada entonces eso me hace angustiante porque ella no puede decir dónde está viviendo ahorita.” Señaló Martha Muñiz, hija de mujer desaparecida.