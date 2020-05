¿Sabes la fecha límite para recibir estímulo económico por dependientes?

(NOTICIAS YA).-El Servicio de Rentas Internas (IRS) emite un aviso importante para los beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) y veteranos en espera del pago del estímulo económico por dependientes.

La fecha límite para registrarse en caso de que tengan dependientes menores de 17 años de edad y pueda agregar $500 por niño elegible, es este martes 5 de mayo.

“Tenga esto en cuenta que si usted no ha llenado sus declaraciones de impuestos en los últimos dos años y no tiene dependientes, no tiene que hacer absolutamente nada, ya están aprobados para recibir el impacto económico,” comenta Irma Treviño, Vocera del Servicio de Impuestos Internos.

El IRS necesita la información de los dependientes antes de que se emitan los pagos. De lo contrario, su pago será de $1,200 y, por ley, los $500 adicionales por monto de niño elegible se pagarán en asociación con una presentación de declaración para el año tributario 2020.

Para llenar la aplicación y recibir estímulo económico por dependientes, vista la página:

¿Que necesita para registrar a un menor de edad?

Nombre exacto como aparece en la tarjeta del número de seguro social

Fecha de nacimiento

Dirección de domicilio vigente

Cuenta de banco de la personal del contribuyente

Personas veteranas o de la tercera edad que tengan dependientes, ya sea hijos o nietos que estén bajo su cuidado legal, son elegibles para aplicar y recibir el estímulo económico por dependientes.

Es importante recordad que tendrán todo este año para poder recibir ese cheque, si es que no lo reciben cuando hagan sus impuestos el año siguiente.

¿Qué pasa si no llenas tú pápelo para la fecha límite?

Las personas que no cumplan con la fecha límite, solo recibirán el pago de $1,200 pero no recibirán los $500 adicionales por niño hasta el próximo año, cuando presenten una declaración de impuestos del año 2020.

Si presenta su reclamo en este sitio web antes del mediodía del martes, su fecha de pago estará disponible para el sábado de la siguiente semana. Si se vence la fecha límite del mediodía del martes, los destinatarios tendrán que esperar otra semana para obtener una fecha de pago, según el IRS.