¿Cuándo abrirán Disney y Universal Orlando? Esto revelaron los voceros

(NOTICIAS YA).-Walt Disney World, Universal Orlando y SeaWorld Orlando han estado cerrados desde mediados de marzo debido a la pandemia de coronavirus.

Y quizá te has preguntado, ¿cuándo reabrirán Disney World y Universal Orlando? Esta fue la respuesta final de los representantes de los parques temáticos de Florida central.

LEE: Universal Orlando prohibirá la entrada a quienes no sigan estas pautas

Los representantes de Walt Disney World y Universal Orlando respondieron preguntas el lunes durante una reunión del Grupo de Trabajo de Recuperación Económica del Condado de Orange, según información de Click Orlando.

El presidente del Desarrollo Nacional de Unicorp, Chuck Whittall, lanzó la pregunta a los parques temáticos en la reunión.

“Todavía no tenemos ninguna fecha de apertura, algunos de ustedes pueden saber en este momento que estamos tomando reservas que fueron en junio, eso no significa que abriremos en junio”, dijo Thomas Mazloum, Vicepresidente Senior de Walt Disney World Resort and Transportation Operations.

LEE: DeSantis apuesta por la luz solar contra el virus y reabre los parques estatales

“En este momento, solo quiero dejar en claro que no tenemos ningún plan para compartir sobre Walt Disney World o, para el caso, ninguno de nuestros parques en este momento “, subrayó el vicepresidente.

Mazloum dijo que la orientación reglamentaria es un elemento importante de esto y en cada área o país donde Disney tiene un parque, detalló el medio de noticias.

“En este punto, solo quiero dejar en claro que todavía no tenemos planes para compartir sobre Walt Disney World”, insistió.