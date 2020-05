VIDEO: Los Obama ofrecerán discursos en línea para graduados de 2020

(NOTICIAS YA).- La pandemia de coronavirus ha obligado al cierre de prácticamente todas las escuelas del país, por lo que miles de estudiantes se quedarán sin ceremonia de graduación este año.

Varios miembros de la “clase de 2020” han pedido al expresidente Barack Obama y su esposa Michelle que se dirijan a ellos para compensar por un año escolar abruptamente finalizado.

El demócrata y la ex primera dama aceptaron gustosos las invitaciones y esta semana anunciaron que darán discursos en varias ceremonias virtuales de graduación, indicó CNN.

LEE: Facebook celebrará a aquellos que se quedaron sin graduación

El primer presidente negro de los Estados Unidos se dirigirá inicialmente a aquellos que, como él, podrían algún día representar a la comunidad afroamericana en la Casa Blanca.

Obama participará en “Show Me Your Walk, HBCU Edition” el 16 de mayo, una ceremonia dedicada a las instituciones educativas con población históricamente negra.

El evento de dos horas comienza a las 2 de la tarde (horario del este de Estados Unidos, ET; 11 a.m. horario del Pacífico, PT).

LEE: Netflix estrenará documental de Michelle Obama

Esa misma tarde, el popular demócrata compartirá consejos y mensajes de inspiración para todos los graduados en “Graduate Together: America Honors the High School Class of 2020”, que se transmitirá por ABC, CBS, FOX, NBC y más de otros 20 canales por televisión y redes sociales a las 8 p.m. ET (5 ET).

El evento de una hora también contará con las participaciones de LeBron James, Bad Bunny, Malala Yousafzai y los Jonas Brothers.

LEE: Iluminarán estadio en honor a los graduados de la clase de 2020

Por último, el sábado 6 de junio, la pareja se dirigirá a los jóvenes estudiantes en el discurso principal del especial “Dear Class of 2020”, que prepara YouTube.

De acuerdo con Variety, el evento será similar a un festival y contará con pláticas acerca de temas relacionados con la graduación, así como presentaciones musicales de artistas como Lady Gaga, BTS y Alicia Keys.

El evento durará varias horas, una de las cuales tendrá contenido completamente patrocinado por Reach Higher, fundación de Michelle Obama.

Tanto Michelle como Barack darán un discurso por separado y luego otro juntos en la ceremonia a transmitirse por el canal “YouTube Originals” de dicha plataforma.