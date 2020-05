Gobernador de Virginia está listo para reabrir pero Fairfax dice que no

(NOTICIAS YA).- El gobernador Ralph Northam ha informado sobre sus planes de comenzar a reabrir el estado de Virginia el 15 de mayo pero representantes del gobierno de Fairfax y organizaciones proinmigrantes aseguran que es muy pronto y eso podría significar sacrificar más vidas.

En Virginia se registran al menos 3,480 casos de hispanos con positivos al coronavirus lo que representa un 54% de los casos en los que se reporta la raza del paciente.

En Prince William más del 60% de los contagiados son hispanos, con los casos y muertes aumentando a diario en zonas de escasos recursos y alta población hispana, organizaciones alertan sobre los riesgos de reabrir.

Fairfax es el condado más poblado del estado, los pacientes hispanos comprenden el 58 por ciento de los casos según la data oficial, el gobierno local asegura que no están listos para la reapertura.

Dalia Palchic, vocera de la junta de supervisores de Fairfax afirma que “hay un gran temor de que su abrimos muy temprano van a haber muchas infecciones, los hospitales no van a tener capacidad y las personas que necesitan ayuda no la van a tener. No vamos a poder controlar las infecciones a un nivel bajo.”