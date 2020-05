Los peores alimentos de Walmart que nunca deberías comprar

(NOTICIAS YA).-Durante este tiempo de crisis de salud, todo el mundo está comprando solo lo esencial para sus familias.

Si bien es cierto que la marca Great Value, propia de Walmart, tiene muchas opciones disponibles a un mejor precio que otras, hay algunos de sus productos poco saludables que no te conviene comprar, de acuerdo con información del sitio web de nutrición Eat This, Not That.

Haz lo posible para llevar opciones saludables a casa y deja fuera de tu lista de compras los alimentos poco saludables que contienen demasiadas calorías, azúcares agregadas, carbohidratos y sodio.

Citando al medio especializado de salud, estos son algunos de los peores alimentos de la marca de Walmart, que nunca debes comprar:

Great Value Cinnamon Applesauce

Aunque no contiene el peligroso jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, estas comprando 19 g de carbohidratos y 15 g de azúcar por porción.

Una mejor compra seria la opción sin azúcar: ‘Great Value’s Organic Unsweetened Applesauce.

Great Value Thin Sliced Roast Beef

Ten cuidado con el sodio, porque una rebanada tiene 560 miligramos. Y si pones dos o tres en cada sándwich, por ejemplo, es posible que estés muy cerca del máximo al día recomendado por la FDA de 2.300 miligramos.

Great Value Deli Style Wedges Seasoned Potatoes

Aunque la información nutricional no es tan mala, ten en cuenta que una porción son solo cuatro piezas. Y ahí cambiaria todo, pues tal vez no sería suficiente.

Great Value Artisan Crafted Cheeseburger

Suena delicioso pero el sodio es demasiado alto: 970 mg por porción. Es mucho mejor preparar tu propia versión de este plato en casa.

Great Value Crème Filled Swiss Rolls Snack Cakes

Si bien el tamaño de la porción es de 240 calorías es dos rollitos de pastel, 19 gramos de azúcar agregada siguen siendo altos. Imagínate comer la caja completa tu solo, además con los gimnasios y parques cerrados en medio de la cuarentena.