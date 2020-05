Maestra latina es la maestra del año de CVHS

(NOTICIAS YA).-

Maestra de español de la preparatoria “Coachella Valley” recibe reconocimiento como maestra del año del ciclo escolar 2020-2021.

“Yo la verdad no me lo esperaba porque somos muchísimos maestros. Somos más de 100 maestros, me da mucho gusto me siento honrada por haberlo recibido y que algunos compañeros se hayan fijado en mí”, dijo la maestra Yolanda Baltazar.

La señora Baltazar tiene 46 años ejerciendo como maestra, incluyendo 12 años en su natal México y el resto en el Valle de Coachella, en donde ha enseñado clases de español por los últimos 20 años.

“Empecé a trabajar desde empezando a aprender inglés ya siendo una señora grande y así es que terminé mis credenciales aquí en la Universidad de San Bernardino y después hice mi maestría”, agregó Baltazar.

Este no será su primer reconocimiento ya que en 1994 fue galardonada como la maestra del año del condado de Riverside y en el 2011 como maestra del año de la preparatoria del Valle de Coachella.

“Ya debía de haberme retirado desde hace mucho pero no me retiro porque me gusta, es mi pasión estar en el salón de clases ahorita yo definitivamente extraño a mi salón de clases, extraño mis estudiantes prefiero todo eso que cualquier otra cosa”, dijo Baltazar.

Una de sus mayores satisfacciones el saber que sus ex alumnos valoraron sus enseñanzas y que continuaron con sus estudios para convertirse en profesionistas.

“Es una maestra que habla con honestidad nos aconseja y demuestra que todavía hay maestros que se enfocan en cada estudiante” dijo Valeria Mejia una ex alumna de la maestra.

“Trabaja muy duro para asegurarse que todos sus estudiantes reciban la mejor educación posible. Si hay algo que ella nos ha enseñado aparte de español es como respetarnos los unos a los otros”, dijo Annik Damian.

“Gracias a su entrega y su profesionalismo me enamoré de esta profesión y decidí seguir sus pasos. Ella se convirtió en un modelo a seguir y sin duda alguna es una de las mejores maestras que yo he tenido”, dijo su ex alumna y ahora maestra de español Giselle Arredondo.

Se espera recibir su nuevo reconocimiento en mayo del 2021.