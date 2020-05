Muere una persona más en El Paso por COVID-19; ya van 23

(NOTICIAS YA).- Un hombre de 90 años se convirtió en la más reciente víctima mortal de COVID-19 en el Condado de El Paso, confirmó este miércoles el Departamento de Salud de El Paso, con lo que la cifra de muertes asciende a 23.

La identidad de la víctima no fue revelada por las autoridades de salud, solo se dijo que el hombre de la tercera edad padecía de enfermedades preexistentes.

Las cifras de contagios en el condado de El Paso también siguen en aumento, luego de que se confirmaran 39 nuevos casos de COVID-19, con lo que el total de casos confirmados es de mil 119 casos, de los cuales 68 pacientes se encuentran hospitalizados, 39 de ellos en cuidados intensivos.

El Dr. Héctor Ocaranza, Autoridad de Salud de la Ciudad / Condado, le recuerda al público que si tiene síntomas o no, puede tener el virus y no saberlo. Es por eso que es crucial mantenerse alejado de cualquier persona que no viva en la misma casa y que use una máscara para la cara.

“Si no vive en el mismo hogar con sus padres, abuelos y otros miembros de su familia extendida, no los visite físicamente. Todavía puede verlos y hablar con ellos, pero utilizando un método diferente como FaceTime, llamadas telefónicas, chats de reuniones en línea. Las vidas de los que amas valen más que una reunión que puede resultar en compartir o contraer el virus. Necesitamos que todos hagan su parte y se hagan responsables de sus acciones para reducir la propagación de este virus mortal ,” dijo Ocaranza.