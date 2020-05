Piden seguridad y distanciamiento durante el Día de las Madres

(NOTICIAS YA).- En preparación a la celebración del día de las madres, diferentes sectores de nuestra comunidad enfatizan la importancia de festejarlas de la manera más segura durante esta pandemia.

Este año la celebración a las madres de nuestra frontera se llevará acabo en el mismo día, por lo que se le recuerda a la comunidad que aun siguen vigentes las normas de seguridad y distanciamiento para así evitar cualquier tipo de contagio.

María Espino, quien vive en uno de los códigos postales del condado con el mayor número de contagios, reconoce la importancia de continuar manteniendo la práctica de distanciamiento social y recomienda el uso de la tecnología de teleconferencia para convivir de una manera segura.

“Los hijos deben de pensar es que si quieren mamá para un buen rato, o quieren abuelita para un buen rato hay que cuidarla y de lejitos, de lejitos nos podemos mirar, nos podemos sonreír a través de las cámaras, a través de los teléfonos, nos podemos decir cosas lindas, así que vamos a pasar este momento tan crítico, vamos a disfrutarlo con vida, ese es el mejor regalo que podemos tener”, dijo Espino.

Autoridades del Condado y la Ciudad de El Paso exhortan a la comunidad a que no expongan a sus seres queridos al realizar convivimos familiares. Reiterando que las reuniones sociales públicas y privadas de cualquier cantidad de personas continuan siendo prohibidas.

“Tenemos que llegarle a nuestra comunidad por el corazón, no por la cabeza y el corazón nos dice que hay algo contradictorio de que queremos a nuestras madres, ir a visitarlas y ponerlas en riesgo. Es la población, la categoría más vulnerable que tenemos. Por favor les pido deberas que no arriesguen porque es algo que tenemos que vivir con esa conciencia por el resto de nuestras vidas y no vale la pena por un día”, explicó Ricardo Samaniego, juez del Condado de El Paso.

Negocios que tradicionalmente ven un incremento de ventas por días festivos como este, están experimentando los estragos económicos generados por el COVID-19. Pero aún con la mitad de clientes a comparación del año pasado, florerías como Executive Flowers se mantienen firmes y equipados para resguardar la salud de tanto sus clientes como sus trabajadores.

“La mayoría de nuestras ventas son por teléfono y por internet verdad, la forma en que estamos entregando es lo que se conoce en el argot americano como el contactless, sin contacto, nosotros estamos llegando a la casa de nuestros clientes, los que están recibiendo las flores y tocamos la puerta, dejamos las flores en la puerta y esperamos a que a una sana distancia a que el cliente salga a recoger sus flores”, concluyó Juan Ignacio Mateos, gerente general de Executive Flowers.

Le recordamos la importancia de mantener el distanciamiento social y utilizar una mascarilla para así evitar el contagio. Si usted desea reportar un festejo no autorizado contacte a las autoridades al número 3-1-1.