¿Qué tan seguras son las piscinas en tiempos de coronavirus?

(NOTICIAS YA).-Ya se acerca el verano, pero con las reglas de distanciamiento social, el uso obligatorio de tapabocas en varias ciudades y condados de Colorado, sin duda, esta temporada no será igual que otros años.

Tanto los padres como sus hijos están más que listos para darse un chapuzón en las piscinas comunitarias, lagos y ríos en el estado y ni hablar de los pequeños para quienes la natación es un deporte competitivo. He ahí la pregunta de ¿cuándo abrirán las piscinas?.

Es algo difícil de responder, según medios locales, la ciudad de Denver, dice que todavía no y no ha estimado una fecha, mientras que la ciudad de Englewood (donde se encuentra el parque acuático Pirate’s Cove) dice que hay una fecha tentativa el 7 de junio.

Alcalde de Denver da instrucciones para la apertura de la ciudad

Brad Anderson, supervisor de actividades acuáticas de la ciudad de Englewood dice que son conscientes de la que vida será algo diferente después de esto. Y por ello se encuentran analizando factores como por ejemplo, a cuántas personas se puede admitir en estos lugares de recreación.

Por el momento de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC, el agua de las piscinas es segura.

“No hay evidencia que el COVID-19 se pueda transmitir a las personas a través del contacto con el agua de las piscinas o los jacuzzi”, dijo Anderson.

No obstante, esta es la parte más fácil de la decisión, ya que son las superficies, los espacios como cuartos de cambio y sobre todo los baños lo que preocupan a administradores de estos sitios.

“La operación y el mantenimiento adecuados (incluida la desinfección con cloro y bromo) de estas instalaciones deberían inactivar el virus en el agua ”, señala el CDC.

De acuerdo con Anderson, se ha duplicado el número de veces en que se limpiarán y desinfectarán los baños, el piso, las sillas y todo el equipo que se encuentre al alcance de las personas.

Por su parte, el famoso Glenwood Hot Springs, se prepara con estrategias similares como cerrar las áreas de cambio de ropa, y otros baños adicionales, para que la gente ya llegue lista. Sin embargo, según su administrador, Kevin Flohr lo más preocupante es; si la gente va a hacer caso en cuanto a las normas de distanciamientos social y si los empleados podrán vigilar y hacer cumplir estas de manera eficiente.

Para Pirate’s Cove otro punto importante es el de si usar o no sillas y cada cuánto desinfectarlas.

Sí, los menores también deben utilizar el tapabocas obligatoriamente

Y es que a pesar de que de acuerdo con los expertos, el fuerte sol podría sería de gran ayuda ya que los rayos ultravioleta podrían acabar con el virus, aunque la exposición debería ser de por lo menos 20 minutos de luz del sol directa, algo que sería difícil de monitorear. Además que entra en juego, la tarea de los salvavidas que tendrían que dividirse entre vigilar el agua y que las personas estén distanciadas.

Pero qué tal los lagos y ríos, eso es algo que todavía no se sabe, el CDC no dice nada en particular acerca de esta agua, pero expertos temen que esta disperse el virus y por supuesto las exhalaciones pueden ser otro factor.

Por lo tanto, este Memorial Day, no contará con la presencia de niños y adultos en las piscinas comunitarias.