Sigue la polémica: Crucero no permite desembarcar a tripulantes en FL

(NOTICIAS YA).-Ya son 52 días que los tripulantes del crucero Oasis of the Seas continúan en altamar, luego de que no se concretara un acuerdo para desembarcarlos en Cabo Cañaveral, Condado Brevard, el pasado lunes.

Los casi 1,700 tripulantes del “Oasis of the seas” de la compañía Royal Caribbean no se les permitió desembarcar y siguen, así como ellos dicen, “presos” en medio del mar, mientras a bordo, el capitán anució otro deceso debido al coronavirus.

El periodista de Noticias Univision Tampa Bay, Filippo Ferretti, conversó en exclusiva con un tripulante de ese barco.

“La compañía debería firmar un documento para CDC y de esa manera dejarnos bajar”, Dijo Riccardo Rapisarda, tripulante

El CDC permite a los tripulantes de un crucero poder desembarcar y repatriar con trasporte privado organizado por la compañía si se cumplen estos requisitos:

Firma de oficial médico a bordo

Firma del oficial jefe de cumpliento

Firma de oficial ejecutivo

“La compañía tiene que costear los gastos de transporte a nuestros países”, agregó Rapisarda

Noticias Univision se volvió a comunicar con la empresa Royal Caribbean, pero no hubo respuesta

Se considera que en este momento sean casi 100mil los tripulantes de cruceros que desde la suspensión de los viajes el pasado 13 de marzo se encuentran en esta situación.

