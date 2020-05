VIDEO: Enfermera asegura que ‘asesinan’ a minorías en hospitales de NY

(NOTICIAS YA).- En un video un enfermera asegura, con lágrimas en los ojos, que dos hospitales de Nueva York “asesinan” a pacientes hispanos y negros debido a la negligencia que tienen contra ellos durante la pandemia de Covid-19.

Nicole Sirotek, una enfermera de Nevada que viajó a Nueva York para luchar contra la crisis, compartió un video de 24 minutos en YouTube en donde relata detalles de actos indignantes que asegura haber presenciado.

De acuerdo con Sirotek los pacientes no están muriendo de Covid-19, sino de “malos tratos médicos” y “severa negligencia”. Además aseguró que a la administración de los hospitales y a los grupos de activistas no les importan los pacientes que son parte de minorías.

“Genuinamente ya no sé qué hacer, incluso a los grupos activistas no les importa una mie#$% estas personas. Literalmente las vidas negras no importan aquí”, dijo Sirotek haciendo referencia al movimiento Black Lives Matter, que aboga por los derechos de las personas negras y la brutalidad que sufren en manos de autoridades e instituciones.

La enfermera explicó que al tratar de “abogar” por ciertas personas, sus solicitudes fueron rechazadas y los pacientes removidos de su cuidado. Además mencionó que la administración está dejando que la gente “se pudra en el ventilador” sin más cuidados.

“Sé que vamos a tener a un ch#%&( de personas que se van a morir. Pero estas personas no se están muriendo de Covid”, dijo Sirotek acusando al hospital de negligencia médica contra minorías.

Sirotek relató el momento en el que un residente realizó un procedimiento equivocado en un paciente, y cuando ella le dijo que esa no era la forma de tratarlo simplemente la ignoró. “Lo desfibriló y lo mató”, aseguró.

“Fui por el director de enfermería que estaba parado ahí afuera, y le dije ‘¿Puedes detenerlo? Va a matar a ese paciente. Va a matar a ese paciente si lo desfibrila. El director de enfermería solo negó con la cabeza. Y me volteé y ya había matado al tipo”.

La enfermera asegura que está consciente de que las personas se están muriendo del virus, pero no cree que este sea el caso. “Literalmente les estoy diciendo que están matando a estas personas. Y nadie me quiere escuchar.”

“Y a nadie le importa porque todos son minorías y estamos en el pu#$ barrio. Y eso simplemente no está bien. Yo crecí muy pobre así que sé lo que es ser completamente olvidado y que nadie abogue por ti”.

Sirotek no mencionó cuáles son los hospitales a los que se refiere, pero de acuerdo con Quinton Martínez, otro enfermero, ella fue asignada inicialmente al Hospital Elmhurst en Queens y después la transfirieron; reportó el New York Post.

En el video Sirotek dijo que la administración la ignoró cuando intentó presentar sus preocupaciones; y según Martínez, luego de que el video fue publicado ella fue transferida a otro hospital. Hasta el momento el Hospital Elmhurst no ha emitido declaraciones.

